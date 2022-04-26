В Башкирии двух мужчин обвинили в нападении на полицейских

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, инцидент произошёл 3 декабря в прошлом году. Сотрудники правоохранительных органов выехали в деревню Акчишма, чтобы задержать мужчину по подозрению в преступлении. Но сельчанин правоохранителям сдаваться не захотел, поэтому позвал на помощь 52-летнего товарища. Они напали на полицейских, избили и даже несколько раз выстрелили из оружия. Один из сотрудников полиции был ранен в плечо и ногу. В это время мужчины успели скрыться.