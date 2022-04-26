Стали известны подробности гибели двухлетней малышки в Уфе

Сегодня, 26 апреля, в Уфе трагически оборвалась жизнь двухлетней девочки. Следственный комитет Башкирии прокомментировал произошедшее.

Около трёх часов дня тело малышки было найдено под окнами многоэтажного дома №14 по улице Парковой. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка и указали на травмы, характерные при падении с высоты.

По предварительной информации, девочка находилась на кухне в квартире на пятом этаже с мамой. В один момент ребёнок сорвался с карниза и упал вниз.