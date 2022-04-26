В Уфе бывших сотрудников транспортной компании приговорили к лишению свободы

В Уфе суд вынес приговор двум бывшим бухгалтерам компании «Башавтотранс». Работники были признаны виновными в мошенничестве.

В ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов выявили факты мошеннических действий. Бывшие бухгалтеры предоставляли ложные данные о зарплате. При проверке также выяснилось, что злоумышленники начисляли оклады сотрудникам, которые в тот момент уже уволились.