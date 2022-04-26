В Башкирии на время майских праздников изменится график работы медучреждений

В скором времени россияне будут отмечать первомайские праздники. Работа поликлиник в этот период временно изменится.

1, 2, 8 и 9 мая в медучреждениях будут выходные дни. 3, 4, 7 и 10 мая прием будет происходить с 08:00 утра до 17:00 с приемом вызовов до 16:00. В указанные рабочие дни жители смогут сделать прививки от коронавируса.