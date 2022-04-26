В России возобновляют работу магазины Zara

Сеть магазинов принадлежит испанской организации Inditex, где и появилась информация об открытии. Официальное открытие магазинов стартует уже 1 мая. Согласно размещенной информации, магазины откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других города России.