В России возобновляют работу магазины Zara

Магазины торговой марки Zara возобновляют работу в России. Данная информация появилась на официальном сайте компании.
Сеть магазинов принадлежит испанской организации Inditex, где и появилась информация об открытии. Официальное открытие магазинов стартует уже 1 мая. Согласно размещенной информации, магазины откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других города России.
Ранее управляющий сетью магазинов Inditex Оскар Гарсия Месейрас заявлял, что планируется возобновление отношений с Россией при благоприятных условиях. Известно, что сети принадлежат магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, которые временно приостановили деятельность на территории РФ.