Радий Хабиров рассказал, перейдет ли БСК в частные руки

Радий Хабиров прокомментировал слухи о своём возможном переезде из Уфы. Сегодня Глава Башкортостана ответил на вопрос о своём возможном карьерном будущем. На встрече с руководителями СМИ и известными блогерами республики первой темой обсуждения стали появившиеся в последнее время слухи о переходе Радия Хабирова на новую высокую должность.

Среди возможных вариантов называются работа в администрации Президента России или на Донбассе. Глава региона заявил, что это слухи, и относиться к ним нужно соответственно. «Мне об этом ничего не известно», – заключил Радий Хабиров.

Между тем глава региона подтвердил информацию о том, что 47% акций Башкирской содовой компании, которые сейчас находятся в собственности Росимущества, в скором времени могут передать в частные руки. На данный момент ценными бумагами БСК интересуются несколько компаний. При этом контрольный пакет всё так же останется за республикой, заявил Радий Хабиров. По его словам, такая конструкция позволит ещё больше повысить эффективность управления предприятием.