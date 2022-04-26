В Минэкологии Башкирии выясняют причину мора рыбы в Чишминском районе

Замор или все-таки кто-то отравил? Жители села Енгалышево хотят выяснить причину массовой гибели рыбы в местном пруду. Сегодня в Чишминский район для взятия проб воды и выяснения причин случившегося выехали представили Минэкологии республики.
Живописная природа, свежий воздух и большой пруд. Казалось бы, всё, что нужно рыбаку для комфортного отдыха. Но пока не клюет, говорит любитель рыбной ловли Леонид Матвеев.
Карась, окунь, щука, плотва. Практически по всему периметру водохранилища – мёртвая рыба. Больше всего погибло карпа. Вес некоторых экземпляров превышает 5 килограммов.
Примерно такой же версии придерживаются рыбаки. А вот местные жители считают, что в гибели рыбы виноват человек.
От общения с нами в «Башмелиоводхозе» не отказались. По мнению директора уфимского филиала управления, они к гибели рыбы отношения не имеют. Предприятие отвечает лишь за плотину и сохранность гидросооружения.
Обеспечить рыбу кислородом, к примеру, пробуриванием лунок в зимнее время – это уже задача сельсовета, считают в «Башмелиоводхозе». Тем временем представители Минэкологии республики сегодня отобрали пробы воды, чтобы исключить версию отравления водоема.
Если в пробах обнаружат какие-либо загрязняющие вещества, экологам предстоит найти виновных. Если причиной гибели рыбы окажется нехватка кислорода в водоеме в зимний период, привлечь к ответственности кого-либо не получится. Результаты анализов на качество воды в пруду будут готовы примерно через семь дней.