В Минэкологии Башкирии выясняют причину мора рыбы в Чишминском районе

Замор или все-таки кто-то отравил? Жители села Енгалышево хотят выяснить причину массовой гибели рыбы в местном пруду. Сегодня в Чишминский район для взятия проб воды и выяснения причин случившегося выехали представили Минэкологии республики.

Живописная природа, свежий воздух и большой пруд. Казалось бы, всё, что нужно рыбаку для комфортного отдыха. Но пока не клюет, говорит любитель рыбной ловли Леонид Матвеев.

Видать, вся вымерла рыба, ну вот же видно, на берегу лежит. Жалко. Леонид Матвеев, рыбак

Карась, окунь, щука, плотва. Практически по всему периметру водохранилища – мёртвая рыба. Больше всего погибло карпа. Вес некоторых экземпляров превышает 5 килограммов.

Мы видим большое скопление карпа на данном водоеме, что свидетельствует, конечно, в первую очередь о недостатке кислорода. Потому что карп в первую очередь погибает. Константин Ламзутов, государственный инспектор рыбоохраны

Примерно такой же версии придерживаются рыбаки. А вот местные жители считают, что в гибели рыбы виноват человек.

Каждый год в феврале начинают отпускать воду, сливать, сброс делать, лед падает вниз, давит рыбу. Вода остается только там, возле ГТСки. Здесь уже нет воды. Дмитрий Меркулов, житель с. Енгалышево

Данный пруд находится в аренде «Башмелеоводхоза». Мы с ними созванивались, в данное время они отказываются приехать сюда, пользуются этим озером уже не первый год. Фердаус Бадретдинов, глава администрации Енгалышевского сельсовета

От общения с нами в «Башмелиоводхозе» не отказались. По мнению директора уфимского филиала управления, они к гибели рыбы отношения не имеют. Предприятие отвечает лишь за плотину и сохранность гидросооружения.

Водная гладь – это общенародное состояние. А то, что зимой рыба погибает в связи с нехваткой кислорода, она весной всегда плавает в любом пруду. И что они хотят? Наша задача – чтобы пруд не ушел, плотина не ушла. Иван Потапов, директор уфимского филиала управления «Башмелиоводхоза»

Обеспечить рыбу кислородом, к примеру, пробуриванием лунок в зимнее время – это уже задача сельсовета, считают в «Башмелиоводхозе». Тем временем представители Минэкологии республики сегодня отобрали пробы воды, чтобы исключить версию отравления водоема.

Наша задача сегодня – определить качество состояния воды и определить источники возможного антропогенного загрязнения. Рустэм Мифтахов, заместитель начальника Приуфимского территориального управления Минэкологии Республики Башкортостан