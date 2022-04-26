Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Якутии

Для нас очень важно сегодня вот эту линию взаимодействия выстроить и решить, как мы будем вместе использовать. Потому что фактически мы, как говорят, народы-побратимы: и культура еды, и воспроизводство, газ, нефть – мы идем по вашим стопам.

Андрей Тарасенко, председатель правительства Республики Саха (Якутия)