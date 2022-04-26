Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Якутии

Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике. Глава Башкортостана поздравил жителей Якутии со 100-летием со дня образования автономной республики в составе России, которое отметят 29 апреля этого года. 

Прежде всего я хотел поздравить вас, у вас все-таки 100-летие Якутской автономной республики. Поэтому Айсену Сергеевичу передайте, пожалуйста, от нас от всех, от меня самые добрые слова дружбы, поддержки, поздравления.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Якутии

На встрече рассмотрели перспективы развития животноводства и растениеводства, обмен опытом в агропромышленном производстве. Напомним, в 2019 году на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Министерство сельского хозяйства Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Якутии.

Для нас очень важно сегодня вот эту линию взаимодействия выстроить и решить, как мы будем вместе использовать. Потому что фактически мы, как говорят, народы-побратимы: и культура еды, и воспроизводство, газ, нефть – мы идем по вашим стопам.

Андрей Тарасенко, председатель правительства Республики Саха (Якутия)
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