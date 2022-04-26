Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Якутии

Радий Хабиров встретился в Уфе с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике. Глава Башкортостана поздравил жителей Якутии со 100-летием со дня образования автономной республики в составе России, которое отметят 29 апреля этого года.
На встрече рассмотрели перспективы развития животноводства и растениеводства, обмен опытом в агропромышленном производстве. Напомним, в 2019 году на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Министерство сельского хозяйства Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Якутии.