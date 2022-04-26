На единственном в Башкирии заводе по производству шифера готовятся к модернизации

Инвестиции в будущее, сохраняя традиции. На единственном заводе республики по производству шифера готовятся к модернизации. Ранее руководство предприятия обсудило перспективы с Главой Башкортостана на одном из «Инвестчасов».

Оператор пульта листоформовочной машины управляет линией протяженностью 50 метров. Процесс создания шифера максимально автоматизирован. Тем не менее процесс небыстрый ввиду особенной технологии. Сейчас идёт производство мелкоформатного плоского листа. Окончательный кровельный материал будет готов лишь через неделю.

Крупно- и мелкоформатный лист, волнистый и плоский шифер. Под определенные нужды предприятие выпускает необходимый вид продукции. А в будущем планирует производить цветные стройматериалы и декоративную обшивку из шифера. Таким облицовано здание управления завода. Инвестиции в новую линию могут составить до 100 миллионов рублей.

Но какую бы продукцию ни выпускал Стерлитамакский фиброцементный завод, прежде чем дойти до потребителя, каждая партия проходит тщательный контроль качества. За это отвечают сотрудники лаборатории, которые подвергают шифер максимальным нагрузкам.

Готовую продукцию предприятие реализует не только в Башкортостане. Заказы поступают из регионов России и стран ближнего зарубежья. Так что на складе шифер не задерживается. Но не вся партия уходит на продажу.