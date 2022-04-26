В Буздякском районе посевную начали позже срока

Аграрии Буздякского района вышли на посевную на несколько дней позже срока. Причиной тому стали погодные условия. Правда, пока ситуация достаточно неплохая. По всей республике в этом году увеличивают посевные площади более чем на 90 тысяч гектаров.
Зима на этом поле прошла без потерь. Рожь, которую аграрии посадили осенью, полностью сохранилась. Правда, из-за прошлогодней засухи фермерам пришлось существенно снизить посевные площади. В хозяйстве «Кидаш» озимых посадили в три раза меньше.
Ситуация в хозяйствах разная. В целом по Буздякскому району потери озимых составили около 10%. Что, в общем-то, не так плохо.
Ситуацией пользуются и земледельцы. В этом году посевная началась на несколько дней позже срока. Сказалось долгое таяние снега и дожди, который фермерам только на руку. В этом хозяйстве начали с посева ячменя.
Посевную в этом году существенно удорожили санкции. Повысилась стоимость на удобрения и средства защиты. Накладнее стало обслуживание трактора и комбайны, в особенности иностранные. Цены выросли и на комбикорма.
В этом КФХ подсчитали и решили, что собственное производство смесей для животных будет куда дешевле. А потому здесь буквально на днях запустили новый конвейер по изготовлению комбикорма.
В Буздякском районе в этом году намерены увеличить посевы зерновых, а также сахарной свеклы. В целом прогнозы пока оптимистичные. На данный момент к посевной кампании присоединились 44 района республики. В этом году весенне-полевые работы обойдутся аграриям на сумму более 20 млрд рублей. Основным источником финансирования для фермеров станут льготные кредиты, на которые федеральный бюджет выделил более 1 млрд рублей. Каков будет урожай, в точности предугадать невозможно. Зависеть все как и всегда будет от погоды.