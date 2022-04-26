В Буздякском районе посевную начали позже срока

Аграрии Буздякского района вышли на посевную на несколько дней позже срока. Причиной тому стали погодные условия. Правда, пока ситуация достаточно неплохая. По всей республике в этом году увеличивают посевные площади более чем на 90 тысяч гектаров.

Зима на этом поле прошла без потерь. Рожь, которую аграрии посадили осенью, полностью сохранилась. Правда, из-за прошлогодней засухи фермерам пришлось существенно снизить посевные площади. В хозяйстве «Кидаш» озимых посадили в три раза меньше.

Весной все это восполнится яровыми культурами: пшеницей, ячменем. Рожь озимая хоть и уступает в ценовой политике, для нас, животноводов, рожь выручает сильно, особенно в засушливые годы. Риян Латыпов, председатель колхоза «Кидаш»

Ситуация в хозяйствах разная. В целом по Буздякскому району потери озимых составили около 10%. Что, в общем-то, не так плохо.

В метровом слое влаги очень мало. Все в земле, но в пахотном слое не хватает, только верхний слой почвы на сегодня более-менее обеспечен влагой. И вот эти озимые культуры на сегодня их используют. Радмир Фархутдинов, начальник Буздякского отделения Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Ситуацией пользуются и земледельцы. В этом году посевная началась на несколько дней позже срока. Сказалось долгое таяние снега и дожди, который фермерам только на руку. В этом хозяйстве начали с посева ячменя.

Посевную в этом году существенно удорожили санкции. Повысилась стоимость на удобрения и средства защиты. Накладнее стало обслуживание трактора и комбайны, в особенности иностранные. Цены выросли и на комбикорма.

В этом КФХ подсчитали и решили, что собственное производство смесей для животных будет куда дешевле. А потому здесь буквально на днях запустили новый конвейер по изготовлению комбикорма.

Два года назад мы закупали его по 20 рублей, сейчас он 40-50 рублей за килограмм. А себестоимость на нашем производстве – от 10 до 15 рублей. Айнур Хабиров, глава крестьянско-фермерского хозяйства