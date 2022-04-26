В Уфе прошли турнир «Сказка» и первенство республики по эстетической гимнастике

От детских шлягеров до симфоний известных классиков. В Уфе прошли сразу два соревнования по эстетической гимнастике: открытый турнир «Сказка» и первенство республики. Состязания собрали рекордное количество участников.

На входе в спортзал юных участниц встречают герои разных сказок. И здесь мышиный король из «Щелкунчика» вовсе не злодей, а дружелюбный персонаж. На открытом турнире «Сказка» по эстетической гимнастике оживают волшебные герои. В своих выступлениях их истории рассказывают совсем еще юные участницы соревнований. Но, несмотря на статус турнира, его участники повели себя совсем не по-детски. Например, когда вдруг неожиданно остановилась музыка, спортсменки не растерялись. И после того, как техническую проблему устранили, коллективы из Челябинска и Уфы вновь исполнили свои номера.

Там перезагрузили компьютер, и пропала музыка. И нам дали второй шанс. Мария Казенова, участница соревнований /Челябинск/

В Уфе проходило сразу два соревнования по эстетической гимнастике. Кроме открытого детского турнира, за медали боролись юношеские команды в первенстве республике. В этом году состязания собрали рекордное количество участников – 87 коллективов со всей страны.

Смотрите, какой зал, сколько зрителей и поддерживающих мам и пап, бабушек и дедушек. Мы счастливы, что родители много времени уделяют своим детям. Лика Лихтер, председатель Федерации эстетической гимнастики Республики Башкортостан

Команды преследовали на турнирах разные цели: выступали с новой программой, доводили до совершенства или, проще говоря, обкатывали старую, а некоторые приехали сюда, чтобы научиться держаться перед судьями и зрителями.

Главное – это научиться выступать и держаться на публике. Выступать как для одного человека, так и для двадцати одинаково. Нужно детей научить держать себя уверенно и не скрывать своих эмоций. Юлия Белозерцева, судья соревнований /Тюмень/