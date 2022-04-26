В Уфе прошли турнир «Сказка» и первенство республики по эстетической гимнастике

От детских шлягеров до симфоний известных классиков. В Уфе прошли сразу два соревнования по эстетической гимнастике: открытый турнир «Сказка» и  первенство республики. Состязания собрали рекордное количество участников.

На входе в спортзал юных участниц встречают герои разных сказок. И здесь мышиный король из «Щелкунчика» вовсе не злодей, а дружелюбный персонаж.  На открытом турнире «Сказка» по эстетической гимнастике оживают волшебные герои. В своих выступлениях их истории рассказывают совсем еще юные участницы соревнований. Но, несмотря на статус турнира, его участники повели себя совсем не по-детски. Например, когда вдруг неожиданно остановилась музыка, спортсменки не растерялись. И после того, как техническую проблему устранили, коллективы из Челябинска и Уфы вновь исполнили свои номера.

Там перезагрузили компьютер, и пропала музыка. И нам дали второй шанс.

Мария Казенова, участница соревнований /Челябинск/
Фото №1 - В Уфе прошли турнир «Сказка» и первенство республики по эстетической гимнастике

В Уфе проходило сразу два соревнования по эстетической гимнастике. Кроме открытого детского турнира, за медали боролись юношеские команды в первенстве республике. В этом году состязания собрали рекордное количество участников – 87 коллективов со всей страны.

Смотрите, какой зал, сколько зрителей и поддерживающих мам и пап, бабушек и дедушек. Мы счастливы,  что родители много времени уделяют своим детям.

Лика Лихтер, председатель Федерации эстетической гимнастики Республики Башкортостан

Команды преследовали на турнирах разные цели:  выступали с новой программой, доводили до совершенства или, проще говоря,  обкатывали старую, а некоторые приехали сюда, чтобы научиться держаться перед судьями и зрителями.

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Главное – это научиться выступать и держаться на публике. Выступать как для одного человека, так и для двадцати одинаково. Нужно детей научить держать себя уверенно и не скрывать своих эмоций.

Юлия Белозерцева, судья соревнований /Тюмень/

Недавно сразу несколько башкирских коллективов успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа. А теперь повторили успех и в Уфе. Кроме хозяев площадки, медали выиграли команды из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и не только.

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