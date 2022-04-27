В Стерлитамаке прошла ярмарка вакансий «День молодого педагога»

С ярмарки на работу. В Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета прошла ежегодная ярмарка вакансий «День молодого педагога». Традиционно мероприятие проводится во второй половине апреля.

На этот раз акцент сделали на учителях и потребностях современной школы. За будущими сотрудниками в Стерлитамак приехали представители 25 городов и районов республики. В онлайн режиме присоединились образовательные учреждения Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.