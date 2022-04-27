В Башкирии из детского дома сбежали четыре мальчика

В Ишимбае объявили о старте поисков четырёх мальчиков. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей – Уфа».

Накануне, 26 апреля, из Петровского детского дома сбежали четыре подростка 12-15 лет. Известно, что некоторые из них ранее уже сбегали с территории учреждения.