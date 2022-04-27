В Башкирии из детского дома сбежали четыре мальчика

В Ишимбае объявили о старте поисков четырёх мальчиков. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей – Уфа».
Накануне, 26 апреля, из Петровского детского дома сбежали четыре подростка 12-15 лет. Известно, что некоторые из них ранее уже сбегали с территории учреждения.
Пропали:
Шакиров Данил: 15 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, глаза карие. Был одет: черная кофта, белая футболка, спортивное трико темное, черные кроссовки.
Хасанов Тимофей: 13 лет, рост 158 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, глаза карие. Был одет: синяя олимпийка, синяя рубашка, синие джинсы, черно-красные кроссовки.
Губайдулин Тимур: 13 лет, рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. Был одет: синяя толстовка с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки.
Губайдуллин Эмиль: 13 лет, рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, глаза карие. Был одет: черно-красная олимпийка, белая рубашка, синие джинсы, черно-белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят сообщать информацию по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.