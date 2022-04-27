В Уфе ребёнок застрял в спортинвентаре

В Уфе трёхлетнему мальчику потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе ребёнок застрял в спортинвентаре

Ребёнок играл со своей сестрёнкой у напольного спортивного комплекса. В процессе игры мальчик решил пролезть через инвентарь и засунул голову между планками. Пролезть дальше и вытащить голову он уже не смог.

Мама мальчика решила не рисковать и сразу обратилась за помощью к спасателям. Прибывшие специалисты разобрали планки и аккуратно освободили ребёнка. Помощь врачей ему не потребовалась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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