В Башкирии 71-летняя женщина из-за «любви» лишилась 540 тысяч рублей

В полицию Стерлитамака обратилась 71-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Пенсионерка познакомилась в социальных сетях с иностранцем. Мужчина представился Марсуэлло, начал мило общаться с женщиной, а потом изъявил желание посетить Россию. Для поездки он попросил у пенсионерки деньги.