В Башкирии 71-летняя женщина из-за «любви» лишилась 540 тысяч рублей

В полицию Стерлитамака обратилась 71-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Пенсионерка познакомилась в социальных сетях с иностранцем. Мужчина представился Марсуэлло, начал мило общаться с женщиной, а потом изъявил желание посетить Россию. Для поездки он попросил у пенсионерки деньги.
Доверчивая женщина оформила кредит и перевела другу по переписке 540 тысяч рублей. После получения денег горе-любовник перестал выходить на связь с пенсионеркой. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась к правоохранителям.