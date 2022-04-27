В Башкирии мужчина нашёл своего 88-летнего отца убитым

В полицию Белебеевского района обратился 55-летний мужчина. Он сообщил, что нашёл своего 88-летнего отца убитым.

По версии следствия, 22 апреля у женщины в гостях находился 42-летний знакомый, они проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент 88-летний сосед хозяйки квартиры, который живёт над ней, начал шуметь. Женщина пожаловалась, что пенсионер часто шумит, что мешает ей и её детям спать. Гость решил разобраться с шумным соседом, поднялся наверх, поговорил и вернулся к женщине. Но та не пустила мужчину, отметив, что уже слишком поздно для посиделок. При этом она не отдала ему обувь и куртку.

Пьяный гость не придумал ничего лучше, чем попросить переночевать у 88-летнего соседа. Пенсионер мужчину пускать не захотел, но тот ответил на это агрессией: он несколько раз ударил дедушку руками и ногами. После этого прошёл в дом и просто лёг спать. Утром мужчина взял пальто убитого пенсионера и ушёл домой.

Украденную верхнюю одежду мужчина выбросил во дворе своего дома. Убитого пенсионера нашёл его 55-летний сын, который стал переживать, когда отец перестал выходить на связь.

Сам обвиняемый в убийстве уже был ранее судим за кражу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.