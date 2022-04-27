Жителя Уфы обвинили в растлении маленьких девочек

В Татарстане 46-летний житель Уфы стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинил в растлении маленьких девочек.

Фото №1 - Жителя Уфы обвинили в растлении маленьких девочек

По версии следствия, в 2020-2021 годах уфимец познакомился с тремя девочками из Благовещенска. Им было от 8 до 12 лет. Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении детей. После мужчина уехал в Казань на заработки. При этом он продолжил совершать растление с помощью связи в интернете.

В Казани обвиняемый познакомился с ещё одним ребёнком, однако противоправные действия удалось предотвратить. Мужчину задержали, в телефоне у него нашли переписки с потерпевшими. Сам обвиняемый от дачи показаний отказался.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

пресс-служба СК РФ 
Уфимская волна
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