Жителя Уфы обвинили в растлении маленьких девочек

По версии следствия, в 2020-2021 годах уфимец познакомился с тремя девочками из Благовещенска. Им было от 8 до 12 лет. Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении детей. После мужчина уехал в Казань на заработки. При этом он продолжил совершать растление с помощью связи в интернете.