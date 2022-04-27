В Башкирии нашли женщину, которая устроила ДТП с пострадавшими

В Башкирии сотрудники полиции установили личность женщины, которая устроила ДТП с пострадавшими и скрылась с места происшествия.

Напомним, 24 апреля на 184 км автодороги Белорецк-Уфа-Инзер 24-летняя девушка допустила съезд в кювет. Водительница выбралась из покорёженной машины и скрылась. Помощь врачей потребовалась 24-летний и 42-летней пассажиркам.

ИА «Башинформ» сообщает, что виновница ДТП выбралась из машины в состоянии шока. Она остановила попутку, попросила довезти до ближайшего населенного пункта, позвонила в службу спасения, но, так как возвращаться к месту аварии было не на чем, она уехала домой. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.