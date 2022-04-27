В Ишимбае сформировали команду по следж-хоккею

Самая главная идея сделать не так, что открылась секция здесь и сейчас, а потом не будет. Нам хотелось бы, чтобы на регулярной основе эта секция работала. Чтобы люди приходили и узнавали.

Алексей Канатников, руководитель следж-хоккейной команды «Башкирские пираты»