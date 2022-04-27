В Ишимбае сформировали команду по следж-хоккею

 В нее могут войти ребята с ограниченными возможностями здоровья. Занятия бесплатные. Проект реализуется благодаря гранту Главы Башкортостана.

Секцию открыли давно, сложнее было собрать участников. Но сейчас этот вопрос решен. В команде ждут желающих заниматься спортом. Работу успешно запустили, отчасти помогли совместные тренировки со взрослой командой «Башкирские пираты».

Самая главная идея сделать не так, что открылась секция здесь и сейчас, а потом не будет. Нам хотелось бы, чтобы на регулярной основе эта секция работала. Чтобы люди приходили и узнавали.

Алексей Канатников, руководитель следж-хоккейной команды «Башкирские пираты»

И люди узнают, и приходят. Секция следж-хоккея оказалась востребована местными жителями, причем не только самого Ишимбая, но и близлежащих населенных пунктов.

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