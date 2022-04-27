В Ишимбае сформировали команду по следж-хоккею

В нее могут войти ребята с ограниченными возможностями здоровья. Занятия бесплатные. Проект реализуется благодаря гранту Главы Башкортостана.
Секцию открыли давно, сложнее было собрать участников. Но сейчас этот вопрос решен. В команде ждут желающих заниматься спортом. Работу успешно запустили, отчасти помогли совместные тренировки со взрослой командой «Башкирские пираты».
И люди узнают, и приходят. Секция следж-хоккея оказалась востребована местными жителями, причем не только самого Ишимбая, но и близлежащих населенных пунктов.