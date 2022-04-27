В Башкирии рыбаки убили жеребца

В полицию Баймакского района обратился 38-летний житель села Кусеево. Он рассказал, что его кобылу и жеребца убили и украли.

Скот находился на вольном выпасе. Когда лошади спускались на водопой на них напали два рыбака. Оказалось, они владели охотничьим оружием. В злополучный день они отправились рыбачить, но ничего не поймали. Расстроенные мужчины заметили кобылу и жеребца. Тогда они выстрелили в животных. Кобылу рыбаки забрали с собой. По пути они остановились, что разделать тушу и скрыть все улики.

Машину для поездки рыбаки одолжили, поэтому им долго пришлось отмывать кровь, чтобы замести следы. Также мужчины поменяли колёса, чтобы их не нашли по следам от шин.

Полицейские нашли на берегу озера бутылку, а на ней – отпечатки пальцев. По ним и удалось вычислить злоумышленников. Ими оказались два 33-летних мужчины. Теперь горе-рыбаки – фигуранты уголовного дела.