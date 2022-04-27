В Башкирии прошел турнир по борьбе куреш памяти Мусы Гареева

Мы приехали из Миякинского района. Турнир памяти Мусы Гареева не пропускаем, в прошлом году приезжали, в этом году не пропустили. Привезли команду из десяти человек. Ребята показали хорошие результаты, если учесть, что это первый выезд на такие серьезные соревнования. Я и сам принял участие в состязаниях. Занял первое место. Турнир очень понравился.

Айгиз Зайнетдинов, тренер по национальной борьбе куреш /Миякинский район/