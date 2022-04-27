В Башкирии прошел турнир по борьбе куреш памяти Мусы Гареева

В Илишевском районе определились победители открытого турнира по национальной спортивной борьбе куреш, посвященного 100-летию дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева. На соревнования приехали 120 борцов. Это ребята не только из Башкортостана. Усилили конкуренцию гости из Татарстана. В этом году турнир проводится уже в 10-й раз.

Число участников на этом турнире увеличивается с каждым разом.

Игорь Ермилов, начальник управления государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта Республики Башкортостан

По итогам соревнований были выявлены сильнейшие борцы в 21 весовой и возрастной категориях. В числе победителей есть и хозяева. В Илишевском районе куреш всегда был популярен. Сразу в двух спортивных школах открыты секции.  

Турнир понравился, бороться было непросто, но я справился.

Виктор Исанов, победитель турнира в весовой категории до 55 кг

Мы приехали из Миякинского района. Турнир памяти Мусы Гареева не пропускаем, в прошлом году приезжали, в этом году не пропустили. Привезли команду из десяти человек. Ребята показали хорошие результаты, если учесть, что это первый выезд на такие серьезные соревнования. Я и сам принял участие в состязаниях. Занял первое место. Турнир очень понравился.

Айгиз Зайнетдинов, тренер по национальной борьбе куреш /Миякинский район/
Уфимская волна
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