В Башкирии прошел турнир по борьбе куреш памяти Мусы Гареева

В Илишевском районе определились победители открытого турнира по национальной спортивной борьбе куреш, посвященного 100-летию дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева. На соревнования приехали 120 борцов. Это ребята не только из Башкортостана. Усилили конкуренцию гости из Татарстана. В этом году турнир проводится уже в 10-й раз.
По итогам соревнований были выявлены сильнейшие борцы в 21 весовой и возрастной категориях. В числе победителей есть и хозяева. В Илишевском районе куреш всегда был популярен. Сразу в двух спортивных школах открыты секции.