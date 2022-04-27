Мария Арсентьева признана лучшим рефери чемпионата и первенства России в дисциплине «лоу-кик»

Судья из Башкортостана признана лучшей в стране. По завершении чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине «лоу-кик» лучшим рефери назвали Марию Арсентьеву из Уфы. В голосовании участвовали представители 59 регионов страны.
Ни один республиканский турнир и большинство российских невозможно представить без присутствия на них Марии Арсентьевой. Универсальный специалист: почти 30 лет она судит поединки по кикбоксингу в ринге и за его пределами. Работает в качестве бокового и главного арбитра.
В ринге для нее нет непредвиденных ситуаций. Даже нокауты Арсентьеву не пугают. Она знает, что нужно делать и как помочь спортсмену. Единственное, к чему относится с опасением, это работа на детских турнирах. Признается, от юных бойцов можно ожидать чего угодно. Вот здесь нужно всегда быть наготове.
И тут же спешит на занятия к своим воспитанникам. Судья международного класса еще и тренер. Мария Арсентьева работает в спортивной школе № 22.
С 4 по 10 апреля в Анапе выступали и ее ученики. Дмитрий Иванов занял третье место в рамках чемпионата России в весовой категории до 54 килограммов. Аделина Ахтамьянова и Диана Ахмерова заняли третье место среди юниоров.
На следующей неделе в Барнауле пройдут чемпионат и первенство России в разделе «фулл-контакт». Мария Арсентьева и ее ученики снова отправятся на эти соревнования защищать честь республики.