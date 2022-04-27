Мария Арсентьева признана лучшим рефери чемпионата и первенства России в дисциплине «лоу-кик»

Судья из Башкортостана признана лучшей в стране. По завершении чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине «лоу-кик» лучшим рефери назвали Марию Арсентьеву из Уфы. В голосовании участвовали представители 59 регионов страны.

Ни один республиканский турнир и большинство российских невозможно представить без присутствия на них Марии Арсентьевой. Универсальный специалист: почти 30 лет она судит поединки по кикбоксингу в ринге и за его пределами. Работает в качестве бокового и главного арбитра.

Мне интересно и там, и там. Внутри ринга ты контролируешь, даешь оценку боя. Мария Арсентьева, судья международной категории по кикбоксингу

В ринге для нее нет непредвиденных ситуаций. Даже нокауты Арсентьеву не пугают. Она знает, что нужно делать и как помочь спортсмену. Единственное, к чему относится с опасением, это работа на детских турнирах. Признается, от юных бойцов можно ожидать чего угодно. Вот здесь нужно всегда быть наготове.

Федерация ведет работу по проведению соревнования и улучшению работы судейского корпуса, их квалификации. Для меня не стало сюрпризом, что она лучшая. Константин Шестаков, председатель Федерации кикбоксинга Республики Башкортостан

И тут же спешит на занятия к своим воспитанникам. Судья международного класса еще и тренер. Мария Арсентьева работает в спортивной школе № 22.

Интересна психология ребенка, как он выкладывается на соревнованиях, как он достигает результатов. Раз уж мы занимаемся спортом, интересно все. Мария Арсентьева, судья международной категории по кикбоксингу

С 4 по 10 апреля в Анапе выступали и ее ученики. Дмитрий Иванов занял третье место в рамках чемпионата России в весовой категории до 54 килограммов. Аделина Ахтамьянова и Диана Ахмерова заняли третье место среди юниоров.

Мария Анатольевна привила мне эту любовь к соревнованиям. Я очень рада, что попала именно к ней. Она часто возит детей на соревнования, знакомит детей с кикбоксингом. Прививает любовь через эти ощущения, через ринг. Диана Ахмерова, призер первенства России по кикбоксингу