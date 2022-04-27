Центр фехтования в Уфе значительно популяризирует вид спорта в Башкирии: мнение

Безусловно, этот центр очень значим для развития фехтования не только в республике, но и в России для популяризации, привлечения молодежи и детей в этот вид спорта. Не менее важен он и для спортсменов. Надеюсь, Центр фехтования в Уфе будет очень функциональным и поможет качественно готовиться к соревнованиям, выступать на них и показывать хорошие результаты. Мы благодарим руководителя республики за всестороннюю поддержку. Для будущего Центра фехтования уже определен земельный участок, идет подготовка к проектированию.

Тимур Сафин