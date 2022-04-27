Центр фехтования в Уфе значительно популяризирует вид спорта в Башкирии: мнение

Тимур Сафин, амбассадор Центра фехтования Башкирии, трехкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире, бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады в личных соревнованиях в рапире, серебряный призёр XXXII летних Олимпийских игр в командных соревнованиях в рапире, заслуженный мастер спорта России, прокомментировал корреспондентам ИА «Башинформ» появление Центра фехтования в Уфе.
Появление крупного спортивного центра ожидается в столице Башкирии уже в 2024 году. Спортсмены из республики – Аделина Загидуллина и Тимур Сафин – превосходно показали себя на олимпиаде в Токио, заняв призовые места. Это послужило толчком к развитию спорта в регионе. Теперь олимпийские призёры станут амбассадорами Центра фехтования в Уфе.
Центр фехтования в Уфе планируется использовать для проведения тренировок, а также соревнований республиканского, межрегионального и всероссийского уровня. Его единовременная пропускная способность составит 400-450 человек. Он будет включать в себя два универсальных и два специализированных зала, раздевалки, душевые, восстановительный центр, конференц-зал и музей. Все залы оснастят цифровыми табло.
В регионе сейчас уделяется большое внимание развитию адаптивного спорта, и высокие результаты башкирских спортсменов тому подтверждение: по итогам XVI Летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио Никита Нагаев по фехтованию на рапирах по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стал бронзовым призером. Помимо того, что центр будет соответствовать всем требованиям доступности среды, его также оснастят современными системами безопасности.
Особое внимание при строительстве Центра фехтования в Уфе планируется уделить музею. История развития фехтования в Башкирии уже имеет много ярких страниц, и победы на Олимпийских, Паралимпийских играх, в соревнованиях различного уровня должны быть доступны для всех и служить вовлечению детей в занятия этим видом спорта.
В ближайшие три года планируется построить в башкирской столице несколько крупных спортивных объектов, большую библиотеку, отремонтировать учреждения культуры и парки, преобразовать улицу Октябрьской революции, реконструировать несколько новых общественных пространств и установить памятники знаменитым людям, связанным с Уфой.
У городских объектов, которые строятся или реконструируются к предстоящему юбилею Уфы, появились свои амбассадоры. Это известные жители столицы республики, которым не безразлично, как развивается город, каким он будет завтра. Среди них — олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы Аделина Загидуллина, глава регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин, а также замруководителя фракции политической партии «Единая Россия» в Госсобрании — Курултае Башкортостана Елена Родина.
Фото: www.peoples.ru