В Уфе назвали имена участниц чемпионата России по пилонному спорту

В столице республики состоялся чемпионат федерации в этом виде программы. Свои силы проверили более 120 участниц. Какие образы стали самыми популярными среди танцовщиц и на что в первую очередь обращали внимание судьи?

Угадать с настроением и образом – уже половина успеха. Выбор музыкального сопровождения – чуть ли не главная часть всего номера. Например, образ злодейки из комиксов Харли Квинн выбрали сразу несколько участниц первенства республики. Всего в турнире выступили более 120 спортсменок. Для соревнований по пилонному спорту и воздушной атлетике – это рекорд. Свои силы могли проверить участницы от 6 до 40 лет.

Сложные элементы, лук и стрелы со шпагатом и струна. Выполнила эти элементы только что. Агата Сергеенко, участница соревнований /Стерлитамак/

Наши соревнования рекордные. 124 участника пропускаем за один день, наверное, это последние соревнования, когда мы проводим их за день. Потому что больше просто физически не получится. Александр Мынов, председатель Федерации пилонного спорта Республики Башкортостан

Среди судей – опытные спортсменки. Диана Бохан из Архангельска – чемпионка страны по пилонному спорту. Дарья Скоблик в прошлом году стала лучшей в республике в соревновании по воздушной атлетике. Бригада арбитров работает по группам. Оценивают технику, артистизм, сложность номера. Значение имеет каждая мелочь – от выбора костюма для выступлений до улыбки.

Артистизм учитывает и хореографию спортсмена, и его сценическое воплощение. Его образ и уверенность на сцене. Ксения Мынова, вице-президент Федерации пилонного спорта Республики Башкортостан

Выступали участницы в категориях «любители» и «профессионалы». Ангелина Валиева – одна из претенденток на победу в чемпионате республики. Два года назад она принимала участие в чемпионате мира, позже представляла регион и среди сильнейших спортсменок страны. Чтобы снова отобраться на российский турнир, нужно было одержать победу в Уфе.

Нужно стать призером, чтобы попасть в сборную республики, занять первое место и сделать все идеально и чисто. Ангелина Валиева, участница соревнований