В Уфе назвали имена участниц чемпионата России по пилонному спорту

В столице республики состоялся чемпионат федерации в этом виде программы. Свои силы проверили более 120 участниц. Какие образы стали самыми популярными среди танцовщиц и на что в первую очередь обращали внимание судьи?
Угадать с настроением и образом – уже половина успеха. Выбор музыкального сопровождения – чуть ли не главная часть всего номера. Например, образ злодейки из комиксов Харли Квинн выбрали сразу несколько участниц первенства республики. Всего в турнире выступили более 120 спортсменок. Для соревнований по пилонному спорту и воздушной атлетике – это рекорд. Свои силы могли проверить участницы от 6 до 40 лет.
Среди судей – опытные спортсменки. Диана Бохан из Архангельска – чемпионка страны по пилонному спорту. Дарья Скоблик в прошлом году стала лучшей в республике в соревновании по воздушной атлетике. Бригада арбитров работает по группам. Оценивают технику, артистизм, сложность номера. Значение имеет каждая мелочь – от выбора костюма для выступлений до улыбки.
Выступали участницы в категориях «любители» и «профессионалы». Ангелина Валиева – одна из претенденток на победу в чемпионате республики. Два года назад она принимала участие в чемпионате мира, позже представляла регион и среди сильнейших спортсменок страны. Чтобы снова отобраться на российский турнир, нужно было одержать победу в Уфе.
По итогам республиканского отбора путевки на чемпионат России, который пройдет осенью, заработали три спортсменки: Валерия Гринберг, Ангелина Валиева и Елена Литвинова.