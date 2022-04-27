«Эмполи» за 8 минут похоронил золотые мечты Спаллетти

Домашнее поражение от “Фиорентины” и ничья с “Ромой” в последних двух турах резко уронили шансы “Наполи” в гонке за скудетто. Отставание выросло до 4 очков и теперь уже не все зависело от неаполитанского клуба. Помимо своих побед требовалось осечки соперников.

Очередной тур мог подарить “Наполи” как первое, так и второе. В игре против скромного “Эмполи” прогнозы на футбол ждали от коллектива Спаллетти успеха и долгое время команда оправдывала ожидания. Под занавес первого тайма Мертенс воплотил игровое преимущество в первый гол, вскоре после перерыва Инсинье забил второй и к 80-й минуте казалось, что победа у “Наполи” в кармане.

Но тут Хендерсон отквитал один мяч, спустя четыре минуты Пинамонти послал в ворота гостей второй, еще четыре - и он же на радость местных болельщиков забивает третий.

Фантастический камбэк для одних и кошмарное, из тех, что потом долго снятся игрокам и тренерам, поражение для других. “Эмполи” за 8 минут не только перевернул ход матча, но и окончательно похоронил мечты “Наполи” о скудетто. Ведь главные конкуренты, имея не в пример более грозных соперников, свои матчи выиграли.

“Милан” играл в Риме с “Лацио”. Матч стартовал очень хорошо для хозяев, уже на 4-й минуте Иммобиле вывел свой клуб вперед. Красно-черные большими силами пошли вперед, создали массу опасных моментов, но в первом тайме забить не удалось.

Зато в начале второго им улыбнулась удача и Оливье Жиру сравнял счет. “Милан” продолжал давить и в самом конце гол Тонали принес команде три очка. Волевая победа, решающий мяч на последней минуте - коллектив Стефано Пиоли проявил тот самый чемпионский характер, которого у “Наполи” пока нет.

“Интер” принимал дома второй римский клуб - “Рому”. Подопечные Симоне Индзаги обошлись без нервотрепки для себя и валидола для болельщиков. На исходе получаса игры Дюмфрис вывел хозяев вперед, через 10 минут Брозович послал в сетку “Ромы” второй мяч, а вскоре после перерыва Мартинес забил третий. В концовке Мхитарян смог размочить счет, однако сомнений в победе хозяев не было.