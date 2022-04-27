В Уфе благоустроят парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе города. Компания, которая будет заниматься строительными работами, называется «Реалист» из Тюмени.
В настоящее время компания заключила контакт на первый этап работ стоимостью около 400 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком благоустройства парка является администрация района.
Финансирование работ выделят за счет субсидий из бюджета региона и средств муниципалитета. Строительная компания займется устройством инженерно-технических сетей, озеленением, покрытием и освещением.