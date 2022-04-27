В Уфе благоустроят парк Нефтехимиков

В Уфе благоустроят парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе города. Компания, которая будет заниматься строительными работами, называется «Реалист» из Тюмени.

В настоящее время компания заключила контакт на первый этап работ стоимостью около 400 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком благоустройства парка является администрация района.