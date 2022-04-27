Диетолог рассказал, почему чрезмерное употребление овсянки может быть вредно

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем вредно частое употребление овсянки. По словам врача, избыток веществ в организме, которые содержит овсянка, может нанести серьезный вред.

Как отмечает Елена, для здорового питания прежде всего нужна не растворимая каша, а овсянка, которая требует варки. В противном случае, "быстрая" овсянка повышает уровень глюкозы в крови, что негативно сказывается на здоровье.