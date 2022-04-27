Известно, когда в Башкирии откроют музейный комплекс «Шульган-Таш»

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» откроют в начале июня. Такое решение приняли сегодня во время рабочей поездки Радия Хабирова в Бурзянский район. Глава республики сопровождал президента Российской академии наук, который приехал в Башкортостан, чтобы ознакомиться с научной работой по сохранению наскальной живописи пещеры Шульган-Таш.
Примерно такой же краской наносили наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш. Спустя порядка 20000 тысяч лет ученые пытаются воссоздать рецепт получения охры из железосодержащих пород, найденных в окрестностях пещеры. И это лишь часть большой работы, которую проводят в археологической и естественно-научной лабораториях.
Все условия для работы с артефактами созданы. В распоряжении ученых два фондохранилища для археологических, биологических и геологических находок. В новом музейном комплексе научной составляющей уделили отдельное внимание. С инфраструктурой историко-культурного объекта ознакомили сегодня президента Российской академии наук Александра Сергеева.
Экспозиция музейного комплекса включает в себя семь тематических блоков. Одними из самых ярких экспонатов являются копии древних наскальных изображений пещеры, сделанных во французском Монтиньяке. Примерно полгода зарубежные художники-реставраторы трудились над созданием факсимиле. Каждый изгиб и точка – все как в оригинале. Размеры и цветовая гамма тоже сохранены.
Это единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита. Его открытие запланировано на начало июня. После знакомства с историко-культурным комплексом Радию Хабирову и почетному московскому гостю провели экскурсию по самой пещере, чтобы наглядно показать, какая работа по сохранению наскальной живописи проводится археологами.
Пещера Шульган-Таш – уникальный памятник археологии, в котором сохранилось крупнейшее за пределами Западной Европы собрание изображений каменного века. В 2021 году завершена работа по подготовке заявки и плана управления объектом «Наскальная живопись пещеры «Шульган-Таш» в список всемирного наследия ЮНЕСКО по номинации «Культура».
Ежегодно турпоток к пещере Шульган-Таш возрастает примерно на 10 процентов. Открытие музейного комплекса должно увеличить не только количество желающих приехать сюда туристов, но и повысить инвестиционную привлекательность здешней местности.
Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш попала в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. С этого момента началось активное развитие местности Мурат-Тугай. Здесь появилась сотовая связь, провели высокоскоростной интернет, а на смену бездорожью положили асфальт.