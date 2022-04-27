Известно, когда в Башкирии откроют музейный комплекс «Шульган-Таш»

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» откроют в начале июня. Такое решение приняли сегодня во время рабочей поездки Радия Хабирова в Бурзянский район. Глава республики сопровождал президента Российской академии наук, который приехал в Башкортостан, чтобы ознакомиться с научной работой по сохранению наскальной живописи пещеры Шульган-Таш.

Примерно такой же краской наносили наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш. Спустя порядка 20000 тысяч лет ученые пытаются воссоздать рецепт получения охры из железосодержащих пород, найденных в окрестностях пещеры. И это лишь часть большой работы, которую проводят в археологической и естественно-научной лабораториях.

Выполняем консервацию костей ископаемых животных, изображенных на стенах пещеры Шульган-Таш. В лабораторных условиях экспериментируем с охрами, которые находим здесь же, в окрестностях. Пытаемся получить более правильный рецепт краски. Николай Григорьев, заместитель директора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш»

Все условия для работы с артефактами созданы. В распоряжении ученых два фондохранилища для археологических, биологических и геологических находок. В новом музейном комплексе научной составляющей уделили отдельное внимание. С инфраструктурой историко-культурного объекта ознакомили сегодня президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Экспозиция музейного комплекса включает в себя семь тематических блоков. Одними из самых ярких экспонатов являются копии древних наскальных изображений пещеры, сделанных во французском Монтиньяке. Примерно полгода зарубежные художники-реставраторы трудились над созданием факсимиле. Каждый изгиб и точка – все как в оригинале. Размеры и цветовая гамма тоже сохранены.

Здесь зарождался эпос «Урал-батыр», многое связано с развитием башкирской культуры. Ничего подобного как минимум в России точно нет. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Это единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита. Его открытие запланировано на начало июня. После знакомства с историко-культурным комплексом Радию Хабирову и почетному московскому гостю провели экскурсию по самой пещере, чтобы наглядно показать, какая работа по сохранению наскальной живописи проводится археологами.

Наверное, руководитель республики прав, что это самое интересное место. Мы как представители Российской академии наук видим главное: Радий Фаритович считает, что это не только туристическая достопримечательность, а действительно научный объект. Александр Сергеев, президент Российской академии наук

Пещера Шульган-Таш – уникальный памятник археологии, в котором сохранилось крупнейшее за пределами Западной Европы собрание изображений каменного века. В 2021 году завершена работа по подготовке заявки и плана управления объектом «Наскальная живопись пещеры «Шульган-Таш» в список всемирного наследия ЮНЕСКО по номинации «Культура».

Музей получился три в одном: во-первых, мы рассказываем о пещере, во-вторых, этот музей – важная составная часть башкирской науки. Там проводятся исследования, есть хорошая лаборатория. В-третьих, это досуговое место, где будет и кафе, и летний амфитеатр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодно турпоток к пещере Шульган-Таш возрастает примерно на 10 процентов. Открытие музейного комплекса должно увеличить не только количество желающих приехать сюда туристов, но и повысить инвестиционную привлекательность здешней местности.