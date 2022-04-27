В Уфу приехали более 300 переселенцев из Донбасса

Это уже второй эшелон, прибывший в республику. Сегодня основная масса людей – жители Мариуполя, где и были наиболее ожесточенные бои. Было и немало раненых, которых на железнодорожном вокзале встречали медики. Перед тем, как распределить всех в пункты временного размещения, были проведены необходимые экспресс-анализы на коронавирус.
На вокзальный перрон люди спускаются в некоторой растерянности. Многое непривычно, особенно то, что не слышно выстрелов и взрывов, как это было у них на родине.
Среди пассажиров много детей и пожилых. Некоторые не могли расстаться со своими животными, взяв их с собой. Дима приехал вместе с семьей и своей любимой собакой Баффи. В списках даже значились одна черепаха и попугай.
В эшелоне в основном были жители Мариуполя. Среди них немало раненых, в том числе в результате бомбежек. Те, кто мог, шли сами с помощью костылей. Особо тяжелых больных на вокзале встречали медики скорой помощи. Кого-то к автобусам подвозили на инвалидных колясках.
Как говорит Владимир Савинченков, от его дома ничего не осталось. И так у большинства. Всего в эшелоне 11 вагонов, 306 человек. В Башкортостан поезд прибыл из Ростовской области.
Уже на местах с жителями будут общаться социальные службы. Одна из первоочередных задач – оформить документы. После этого людям предоставят меры поддержки, в том числе детям – места в школах и детсадах, а взрослым помогут трудоустроиться.
Многие с горечью признаются: возвращаться попросту некуда. Да и опасно. Кто-то все же надеется переждать в Башкортостане лишь определенное время. Как бы то ни было, начинать все равно придется с нуля. Их жизнь уже не будет прежней.
К слову, это не последний эшелон с переселенцами. В Башкортостане в общей сложности намерены принять около 2,5 тысячи человек. Пока прибыла лишь одна восьмая часть. Графика прибытия поездов нет. Все зависит от скорости формирования групп на границе в пунктах временного размещения.