В Уфу приехали более 300 переселенцев из Донбасса

Это уже второй эшелон, прибывший в республику. Сегодня основная масса людей – жители Мариуполя, где и были наиболее ожесточенные бои. Было и немало раненых, которых на железнодорожном вокзале встречали медики. Перед тем, как распределить всех в пункты временного размещения, были проведены необходимые экспресс-анализы на коронавирус.

На вокзальный перрон люди спускаются в некоторой растерянности. Многое непривычно, особенно то, что не слышно выстрелов и взрывов, как это было у них на родине.

Мы еле выбрались. Мы ехали, а сзади обстреливали машины. Мы рады, что попали сюда. Мы рады, что нас приняли, что нас так сопровождали в поезде. Мы рады, что не стреляют, и дети тоже. Галина Лукьянова

Среди пассажиров много детей и пожилых. Некоторые не могли расстаться со своими животными, взяв их с собой. Дима приехал вместе с семьей и своей любимой собакой Баффи. В списках даже значились одна черепаха и попугай.

В эшелоне в основном были жители Мариуполя. Среди них немало раненых, в том числе в результате бомбежек. Те, кто мог, шли сами с помощью костылей. Особо тяжелых больных на вокзале встречали медики скорой помощи. Кого-то к автобусам подвозили на инвалидных колясках.

Был во дворе дома, в гараж прилетела мина. Волной отбросило, получил ранение. Соседи, как смогли, оказали помощь, а потом уже самостоятельно. Долго не мог ходить, как только двигаться немного начал, эвакуировались. Владимир Савиченков

Как говорит Владимир Савинченков, от его дома ничего не осталось. И так у большинства. Всего в эшелоне 11 вагонов, 306 человек. В Башкортостан поезд прибыл из Ростовской области.

Мы были в Ростовской области, выехали туда с задачей встретить беженцев, сформировать эшелон. Люди разные, у кого-то есть какие-то болезни, у кого-то образование, максимально информацию собирали по всем. Кто с кем совместно следует, кто чем болеет, кто что умеет, кому нужно обучение. Всю эту информацию собирали, в том числе и по животным. Петр Савчук, заместитель начальника службы обеспечения мероприятий гражданской защиты

Все они будут размещены в пунктах временного размещения в профилакториях в Уфимском районе и Стерлитамаке. Все они будут размещены с учетом тех требований, которые предъявляются как Роспотребнадзором, так и Минздравом. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Уже на местах с жителями будут общаться социальные службы. Одна из первоочередных задач – оформить документы. После этого людям предоставят меры поддержки, в том числе детям – места в школах и детсадах, а взрослым помогут трудоустроиться.

Самая большая проблема для работодателей – это нехватка рабочих рук. Мы посмотрели, какие профессии у людей, которые прибывают, честно говоря, их просто с руками и ногами оторвут наши работодатели. Главное – все оформить. А затем они разъедутся по республике. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Многие с горечью признаются: возвращаться попросту некуда. Да и опасно. Кто-то все же надеется переждать в Башкортостане лишь определенное время. Как бы то ни было, начинать все равно придется с нуля. Их жизнь уже не будет прежней.