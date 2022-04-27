Участники всероссийского патриотического автопробега профсоюзов добрались до Уфы

Автоколонна с профактивистами, стартовавшая во Владивостоке, добралась до Уфы. Сегодня в столице республике состоялся митинг-приветствие участников всероссийского автопробега профсоюзов. Патриотический кортеж сегодня пополнили активисты из Башкортостана, которые проследуют до Москвы и Волгограда.
Около 500 уфимцев встречали автоколонну на площади перед Домом профсоюзов. Девиз акции – «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!»
Автоколонна стартовала 12 апреля из Владивостока, за две недели профактивисты проехали почти 8 тысяч километров, экипажи посетили 15 городов страны, и с каждым регионом патриотический кортеж только растет. Из Уфы колонна проедет Казань и Нижний Новгород, откуда они уже и отправятся в Москву.
Маршрут автопробега проходит через все федеральные округа страны. В республике к колонне присоединились 5 машин, а это порядка 30 человек. Один из экипажей доедет до конечной точки.
1 мая, в День солидарности трудящихся, на Красной площади состоится профсоюзное шествие. А в День Победы лидеры профсоюзов прибудут уже в Волгоград, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях на Мамаевом Кургане.
После окончания торжественного митинга автоколонна совершила показательный проезд по Уфе, а дальше через затон профактивисты продолжили уже путь до Москвы по федеральной трассе М7. В рамках акции активисты преодолеют путь почти в 10 тысяч километров.