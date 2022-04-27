Участники всероссийского патриотического автопробега профсоюзов добрались до Уфы

Автоколонна с профактивистами, стартовавшая во Владивостоке, добралась до Уфы. Сегодня в столице республике состоялся митинг-приветствие участников всероссийского автопробега профсоюзов. Патриотический кортеж сегодня пополнили активисты из Башкортостана, которые проследуют до Москвы и Волгограда.

Около 500 уфимцев встречали автоколонну на площади перед Домом профсоюзов. Девиз акции – «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!»

Мы своей акцией хотим показать, что мы поддерживаем Президента РФ Владимира Владимировича Путина, поддерживаем нашу армию, поддерживаем человека труда. Гузель Мирошниченко, председатель республиканского союза «Федерация профсоюзов Башкортостана»

Автоколонна стартовала 12 апреля из Владивостока, за две недели профактивисты проехали почти 8 тысяч километров, экипажи посетили 15 городов страны, и с каждым регионом патриотический кортеж только растет. Из Уфы колонна проедет Казань и Нижний Новгород, откуда они уже и отправятся в Москву.

Маршрут автопробега проходит через все федеральные округа страны. В республике к колонне присоединились 5 машин, а это порядка 30 человек. Один из экипажей доедет до конечной точки.

В этом составе 20 машин въедут в Москву, где к нам присоединятся еще 20 машин, и вся эта колонна из 40 машин будет участвовать в первомайских праздниках в Москве. Александр Шершуков, руководитель автопробега

1 мая, в День солидарности трудящихся, на Красной площади состоится профсоюзное шествие. А в День Победы лидеры профсоюзов прибудут уже в Волгоград, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях на Мамаевом Кургане.

Это миссия – поддержать нашего президента, поддержать нашу армию, ту функцию, которая сейчас на них лежит. Это единство народа вне зависимости от национальности, возраста. Лариса Зурина, председатель Алтайской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников культуры