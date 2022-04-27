В Уфе завершилось первенство России по каратэ среди юных спортсменов

Уфа на два дня стала столицей каратэ России. В Центре подготовки Римы Баталовой завершилось первенство России среди юных спортсменов 10-11 и 12-13 лет. Более 850 участников из 55 регионов страны прибыли в Уфу побороться за главные награды соревнований. Более 60 каратистов защищали честь Башкортостана.

Так много каратистов в одном месте собирается нечасто. Сотни юных спортсменов со всех концов страны съехались в Уфу. Цель каждого – победа или хотя бы призовое место на столь престижном турнире. На татами они готовы отдать все силы для победы. Но за его пределами каратисты – люди спокойные и уравновешенные, и приемы в обычной жизни почти не применяют.

Я их в принципе не применяю в школе, на улице. Если на меня пытаются напасть, я могу оттолкнуть и все. Больше ничего. Потому что не разрешают, это плохо. Милена Кондрашова, победительница первенства России по каратэ

Уфа уже не первый раз принимает соревнования такого уровня. Предыдущие турниры не позволили федерации каратэ России усомниться, что и в этот раз все пройдет успешно.

У Уфы был уже опыт проведения крупных мероприятий, в том числе первенства России. Этот год проблематичный, когда не было заявок на этот возраст. Уфа пошла навстречу, и в кратчайшие сроки удалось организовать эти соревнования. Антон Гаврилов, генеральный секретарь Федерации каратэ России

Сильнейших выявляли в поединках – кумите и формальных комплексах – ката. В двух возрастных категориях – 10-11 и 12-13 лет.

Я в Уфе уже не первый раз. В 1996 году здесь также проходили эти же соревнования. Сегодня уровень вырос, прекрасный, замечательный зал. Шарапутдин Магомедов, главный судья соревнований