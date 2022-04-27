В Уфе завершилось первенство России по каратэ среди юных спортсменов

Уфа на два дня стала столицей каратэ России. В Центре подготовки Римы Баталовой завершилось первенство России среди юных спортсменов 10-11 и 12-13 лет. Более 850 участников из 55 регионов страны прибыли в Уфу побороться за главные награды соревнований. Более 60 каратистов защищали честь Башкортостана.
Так много каратистов в одном месте собирается нечасто. Сотни юных спортсменов со всех концов страны съехались в Уфу. Цель каждого – победа или хотя бы призовое место на столь престижном турнире. На татами они готовы отдать все силы для победы. Но за его пределами каратисты – люди спокойные и уравновешенные, и приемы в обычной жизни почти не применяют.
Уфа уже не первый раз принимает соревнования такого уровня. Предыдущие турниры не позволили федерации каратэ России усомниться, что и в этот раз все пройдет успешно.
Сильнейших выявляли в поединках – кумите и формальных комплексах – ката. В двух возрастных категориях – 10-11 и 12-13 лет.
По результатам соревнований первое место в медальном зачете заняла делегация Московской области. Спортсмены оттуда завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. На второй строчке расположилась команда Саратовской области. Третьими в медальном зачете стали спортсмены Новосибирской области. Представители Башкортостана сумели войти в десятку лучших.