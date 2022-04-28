«Плачьте, но снимайте». В Уфе открылась выставка, посвященная фронтовым кинооператорам. Экспозиция состоит из материалов о героизме операторов во время Великой Отечественной войны, рассказывает о том, какими были их первые дни на фронте.

Отдельный слайд посвятили первому башкирскому кинооператору, основателю башкирского документального кино Гильвану Амирову. С автоматом и кинокамерой он прошел по дорогам войны, часто находясь вместе с наступающими частями, запечатлевая эпизоды сражений Красной армии при освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Болгарии и Югославии. Известные кадры возвращения на родную землю дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева также были запечатлены им.