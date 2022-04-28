В Башкирии огонь уничтожил более 10 га леса

Министерство лесного хозяйства Башкирии совместно с экстренными службами продолжают контролировать пожароопасную ситуацию в регионе.

Фото №1 - В Башкирии огонь уничтожил более 10 га леса

За последние сутки было найдено и ликвидировано ещё три очага лесных пожаров. Общая площадь сгоревшей территории превысила 10 га. В частности, очаги возгорания зафиксировали в Белорецком (7,1 и 1,4 га) и Абзелиловском районах (1,7 га).

С 15 по 28 апреля на территории Башкирии зарегистрировано 12 лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 53,3 га.

Фото: министерство лесного хозяйства РБ. 

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