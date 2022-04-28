В Башкирии огонь уничтожил более 10 га леса

За последние сутки было найдено и ликвидировано ещё три очага лесных пожаров. Общая площадь сгоревшей территории превысила 10 га. В частности, очаги возгорания зафиксировали в Белорецком (7,1 и 1,4 га) и Абзелиловском районах (1,7 га).