В Башкирии огонь уничтожил более 10 га леса

Министерство лесного хозяйства Башкирии совместно с экстренными службами продолжают контролировать пожароопасную ситуацию в регионе.
За последние сутки было найдено и ликвидировано ещё три очага лесных пожаров. Общая площадь сгоревшей территории превысила 10 га. В частности, очаги возгорания зафиксировали в Белорецком (7,1 и 1,4 га) и Абзелиловском районах (1,7 га).
С 15 по 28 апреля на территории Башкирии зарегистрировано 12 лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 53,3 га.
Фото: министерство лесного хозяйства РБ.