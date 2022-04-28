В Башкирии индекс промышленного производства составил 106,1%

Башкортостанстат предоставил данные по индексу промышленного производства в республике за январь-март 2022 года. Стало известно, какие сферы показали самые высокие темы роста.

В марте этого года индекс промышленного производства в Башкирии показал 106,1% по сравнению с мартом 2021 года. Статистика за январь-март 2022 года показала 110,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В России индекс промышленного производства составил 103% и 105,9%.

Какие сектора экономики показали увеличение объёмов по сравнению с 2021 годом? Рост индекса производства показали четыре сектора. Среди них: сырьевой (141,2%), обрабатывающие производства (107,1%), энергетический (101,2%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (105,0%).

Башкортостанстат также назвал производства, которые показали высокие темы роста в январе-марте этого года в сравнении с тем же периодом времени в прошлом году.

Среди них:

• электрического оборудования (в 3,3р. к январю-марту 2021г.);

• лекарственных средств (в 1,6р.);

• металлургическом (в 1,6р.), в том числе: первичных форм из нержавеющей стали и легированной стали – в 1,8р. и в 1,5р., соответственно,проволоки холоднотянутой из нержавеющей стали – на 41,1%, стальных пустотелых профилей – на 29,4%, труб стальных электросварных – на 26,9%;

• полиграфической деятельности (148,6%), в том числе: переплетных услуг – в 9,8р., услуг по печатанию ярлыков и этикеток – на 16,2%;

• мебели (147,8%), в том числе: деревянной мебели для прихожей – в 2,7р., деревянной мебели для спальни – в 2,0р., матрасов пружинных – на 48,4%;

• готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (143,7%), в том числе:скрученной проволоки из черных металлов – в 1,5р., ткани металлической – на 38,8%, рабочих инструментов – на 37,5%,цистерн, бочек, барабанов из черных металлов – на 30,9%;

• ремонте и монтаже машин и оборудования (125,1%);

• машин и оборудования, не включенных в другие группировки (122,6%), в том числе: электрических ручных инструментов – в 8,1 р., установок для обработки металлов – в 4,5р.(в действующих ценах), двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия – в 2,0р. (в действующих ценах);

• резиновых и пластмассовых изделий (120,9%), в том числе: пластмассовых материалов для покрытия пола, стен или потолка – в 3,5р., пластмассовых дверных блоков – в 2,4р., мешков и сумок из полимеров этилена – в 2,1р.;

• бумаги и бумажных изделий (115,1%), в том числе: сумок и мешков – на 38,8%, ярлыков и этикеток из бумаги и картона – на 34,2%,;

• прочих транспортых средств и оборудования (111,4%), в том числе: железнодорожных локомотивов и подвижного состава – на 26,7% (в действующих ценах), летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования – на 11,3% (в действующих ценах);

• обработке древесины (111,3%), в том числе: древесно-волокнистых плит – в 5,1р.,изделий деревянных строительных – в 1,7р., деревянных дверей – на 27,2%;

• прочей неметаллической минеральной продукции (110,2%), в том числе:, строительного кирпича и бесцветного листовогостекла – в 1,8р., посуды столовой и кухонной – на 27,8%;

• пищевых продуктов (109,7%), в том числе: мяса птицы охлажденного – в 1,9р., свинины парной, остывшей, охлажденной – на 33,8%, рафинированных растительных масел – на 16,9%;

• прочих готовых изделий (106,2%), в том числе:медицинских инструментов и оборудования (в 1,5р., в действующих ценах);

• автотранспортных средств (106,1%), в том числе: прицепов и полуприцепов с допустимой массой свыше 10т. – в 8,5р., автотранспортных средств для транспортирования строительных материалов – в 1,6р., автобетоновозов – на 48,1%, автобусов – на 12,9%;

• кожи и изделий из кожи (104,4%), в том числе: дамских чемоданов и сумок – на 13,8% (в действующих ценах), детской обуви с верхом из кожи – на 4,4%.

Вместе с тем значительное снижение зафиксировано в следующих производствах:

• одежды (78,1% к январю-марту 2021г.), связанное с уменьшением выпуска изделий трикотажных или вязаных (в 2,0р.), женских платьев (на 8,3%), женских блузок и рубашек (на 7,0%);

• компьютеров, электронных и оптических изделий (81,1%), вследствие сокращения производства вычислительных машин (в 2,5р., в действующих ценах),термостатов, стабилизаторов давления и прочих приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (на 27,4%, в действующих ценах), приборов навигационных, метеорологических, геофизических (на 20,1%);

• текстильных изделий (85,3%), обусловленное падением производства постельного белья (в 4,2р.), одеял стеганых (в 2,0р.), полотен трикотажных или вязаных (на 30,8%);