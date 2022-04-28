Сегодня, 28 апреля, в Уфе несколько жилых домов остались без горячего водоснабжения. Информация опубликована на сайте МУП «Уфимские инженерные сети».
С 09:00 до 20:00 будет отключена горячая вода в домах по улицам Грозненская, Левитана, Правды, Ухтомского, Минская, Островского, Мусоргского, Левитана Демского района.
С 10:00 до 16:00 вода будет отключена и в домах по улицам Баргузинскя, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина Советского района.
Временное отключение воды связано с проведением ремонтных работ.