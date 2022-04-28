В Башкирии открылся прием заявок на второй конкурс грантов

Фонд грантов Главы Республики Башкортостан заявил о старте приёма заявок на второй конкурс грантов в 2022 году. Бюджет конкурса в этом году – 50 млн рублей.
Традиционно конкурс проводится в направлении сохранения и развития государственных языков народов республики. Включены сферы культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и спорта. Также заявки принимаются на проекты по развитию башкирского языка за пределами региона.
В конкурсе могут принять участие любые некоммерческие организации Башкирии и других регионов России. Главное – деятельность и проекты организация должны быть направлены на сохранение башкирского языка.
Максимальный размер гранта в 2022 году на проект не может превышать 3 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 28 апреля по 30 мая 2022 года до 17:00 на сайте грантыглавы102.рф. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 сентября 2022 года и завершаться не позднее 31 августа 2023 года.
Подробную информацию о требованиях к участникам конкурсах, условиях и порядке предоставления грантов можно изучить на сайте грантыглавы102.рф в разделе «Документы». Телефоны для справок: 8 903 311 69 37, 8 967 453 92 72.