В Башкирии открылся прием заявок на второй конкурс грантов

Максимальный размер гранта в 2022 году на проект не может превышать 3 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 28 апреля по 30 мая 2022 года до 17:00 на сайте грантыглавы102.рф. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 сентября 2022 года и завершаться не позднее 31 августа 2023 года.