Власти Башкортостана обсудили ход подготовки к 450-летию Уфы

Его участники обсудили вопросы благоустройства парка имени Ленина, территории вблизи проектируемой Евразийской библиотеки, сквера Зии Нуриева. В мае строители начнут работы на площадке будущего Центра спортивной борьбы. Также планируются работы по обновлению Башкирского театра кукол. В стадии завершения проектирования Центр фехтования. В ближайшие дни приступят к реконструкции улицы Пугачева. За два года путепровод расширят до четырех полос.