В Уфе ведутся поиски 11-летнего ребёнка

В полицию Уфы обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже 11-летнего сына. Без вести пропал Данил Панов.
Известно, что Данил ушёл из дома рано утром в неизвестном направлении. До сих пор о его местоположении нет информации. Семья проживает в доме по улице Ферина.
Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 152 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.
Был одет: в толстовку черного цвета с капюшоном с надписью «Хакер», брюки черные спортивные, маска на лице черного цвета, на ногах коричневые ботинки со шнурками
Фото: МВД по РБ.