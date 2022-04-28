В Уфе ведутся поиски 11-летнего ребёнка

В полицию Уфы обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже 11-летнего сына. Без вести пропал Данил Панов.

Известно, что Данил ушёл из дома рано утром в неизвестном направлении. До сих пор о его местоположении нет информации. Семья проживает в доме по улице Ферина.