В Уфе ведутся поиски 11-летнего ребёнка

В полицию Уфы обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже 11-летнего сына. Без вести пропал Данил Панов.

Фото №1 - В Уфе ведутся поиски 11-летнего ребёнка

Известно, что Данил ушёл из дома рано утром в неизвестном направлении. До сих пор о его местоположении нет информации. Семья проживает в доме по улице Ферина.

Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 152 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет: в толстовку  черного цвета с капюшоном с надписью «Хакер», брюки черные спортивные, маска на лице черного цвета, на ногах коричневые ботинки со шнурками

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица, просим незамедлительно сообщить в ОП № 1 Управления МВД России по городу Уфе по телефонам: 279-48-70, 238-82-00 или 02 (102 – с мобильного).

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

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