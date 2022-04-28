Радий Хабиров встретился с участниками молодежного фестиваля «Инсайт успеха 2.0» в Уфе

Радий Хабиров призвал не делать трагедию, если случаются неудачи. Об этом Глава Башкортостана заявил на Республиканском молодёжном фестивале «Инсайт успеха 2.0». Руководитель региона пообщался с участниками форумов «Территория роста» и «Смарт-Тау», ответил на вопросы школьников и студентов.
Радий Хабиров отметил, что современной молодежи предстоит решать сложнейшую задачу развития страны в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Для молодых людей в Уфе открыт «Йәшлек House». Радий Хабиров рассказал о планах по развитию инфраструктуры. В республике в будущем откроют круглогодичный лагерь для проведения различных форумов и фестивалей, а также республиканский лицей-интернат для одарённых детей в области математики и IT-технологий. Отвечая на вопрос о своих планах через десять лет, Радий Хабиров отметил, что хотел бы заниматься преподавательской и научной деятельностью. Также в фестивале приняла участие супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. По ее инициативе проводятся такие проекты для поддержки молодежи.
Республиканский молодёжный фестиваль «Инсайт успеха» собрал около 200 участников. Лучшие инициативы и проекты, представленные участниками фестиваля, получат грантовую поддержку в размере от 20 до 50 тысяч рублей.