Радий Хабиров встретился с участниками молодежного фестиваля «Инсайт успеха 2.0» в Уфе

Радий Хабиров призвал не делать трагедию, если случаются неудачи. Об этом Глава Башкортостана заявил на Республиканском молодёжном фестивале «Инсайт успеха 2.0». Руководитель региона пообщался с участниками форумов «Территория роста» и «Смарт-Тау», ответил на вопросы школьников и студентов.

Радий Хабиров отметил, что современной молодежи предстоит решать сложнейшую задачу развития страны в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Я всегда говорю, что любые испытания закаляют нас, мы становимся сильнее. И для молодых людей очень важно не унывать, всегда верить в себя. Если вы будете верить в себя, то преодолеете любые сложности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для молодых людей в Уфе открыт «Йәшлек House». Радий Хабиров рассказал о планах по развитию инфраструктуры. В республике в будущем откроют круглогодичный лагерь для проведения различных форумов и фестивалей, а также республиканский лицей-интернат для одарённых детей в области математики и IT-технологий. Отвечая на вопрос о своих планах через десять лет, Радий Хабиров отметил, что хотел бы заниматься преподавательской и научной деятельностью. Также в фестивале приняла участие супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. По ее инициативе проводятся такие проекты для поддержки молодежи.

Фото №1 - Радий Хабиров встретился с участниками молодежного фестиваля «Инсайт успеха 2.0» в Уфе

Когда ты делаешь то, во что веришь, при этом думаешь, что еще ты можешь сделать для другого. Вот что важно. И я понимаю, что это главное в любом месте, где бы ты ни находился.  

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Республиканский молодёжный фестиваль «Инсайт успеха» собрал около 200 участников. Лучшие инициативы и проекты, представленные участниками фестиваля, получат грантовую поддержку в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

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