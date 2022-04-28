В Башкирии огонь полностью уничтожил жилой дом

Сегодня, 28 апреля, поздно ночью произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в 02:08 в селе Старобаширово Чекмагушевского района.

Фото №1 - В Башкирии огонь полностью уничтожил жилой дом

Огнём охватило жилой бревенчатый дом по улице Хузина. Огонь удалось локализовать к 02:36. Полностью ликвидировать возгорание смогли в 03:00.

В сгоревшем помещении был найден 56-летний мужчина. Его экстренно доставили в больницу. Уже в реанимации врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог туловища III степени, нижних и верхних конечностей, а также 90% головы.

Причины возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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