В Башкирии огонь полностью уничтожил жилой дом

Сегодня, 28 апреля, поздно ночью произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в 02:08 в селе Старобаширово Чекмагушевского района.
Огнём охватило жилой бревенчатый дом по улице Хузина. Огонь удалось локализовать к 02:36. Полностью ликвидировать возгорание смогли в 03:00.
В сгоревшем помещении был найден 56-летний мужчина. Его экстренно доставили в больницу. Уже в реанимации врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог туловища III степени, нижних и верхних конечностей, а также 90% головы.
Причины возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.