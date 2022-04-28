В Башкирии завершился турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Федоренко

В Салавате завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Владимира Федоренко. В нем приняли участие спортсмены не старше 18 лет. Всего за медали боролись около 150 борцов из Дагестана, Татарстана, Оренбургской, Челябинской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Работать всегда есть над чем. Удалось не все. Некоторые приемы, которые я оттачивал, даже не сделал из-за каких-то обстоятельств.

В рамках мероприятия в школе №21 состоялся мастер-класс. Его провели заслуженный тренер России Борис Понятов и братья Валитовы. Фадис и Фанис – победитель и призер первенства страны и Европы по греко-римской борьбе. Школьникам они рассказали, как нужно настраиваться на поединки, а также показали упражнения из своих тренировок.