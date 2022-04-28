В Башкирии 35 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии поделился результатами токсикологического мониторинга. Стало известно, сколько человек скончались в регионе от отравления суррогатным алкоголем в первом квартале 2022 года.

Было зафиксировано 608 случаев отравлений химической этиологии. При этом за тот же период времени в прошлом году было зарегистрировано 565 случаев отравления. За первый квартал 2022 года 126 случаев отравления закончились смертью. Это 20,7% от общего числа.