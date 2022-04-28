В Якутию будут поставлять мёд, лошадей и сельхозтехнику из Башкирии

Башкирия и Якутия намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Например, в планах активное развитие коневодства, а также поставки товаров башкирских производителей.
Соответствующие договоренности достигнуты в ходе рабочего визита официальной делегации Якутии во главе с председателем правительства Андреем Тарасенко.
В Якутию из Башкирии будут привозить средства защиты растений, удобрения, сельхозтехнику, башкирский мед и другое.
Премьер-министр Якутии встретился с Главой Республики Радием Хабировым. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике и договорились об ответном визите делегации Башкирии в Якутию осенью текущего года. Кроме того, принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя республиками (в новой редакции) и разработке дорожной карты по реализации совместных мероприятий.