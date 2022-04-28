В Якутию будут поставлять мёд, лошадей и сельхозтехнику из Башкирии

Премьер-министр Якутии встретился с Главой Республики Радием Хабировым. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике и договорились об ответном визите делегации Башкирии в Якутию осенью текущего года. Кроме того, принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя республиками (в новой редакции) и разработке дорожной карты по реализации совместных мероприятий.