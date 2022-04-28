В лесах Башкирии стартовали противопожарные рейды

В Башкортостане готовятся к горячей поре. С середины апреля в республике зарегистрированы 12 лесных пожаров. Оперативно выявлять и реагировать на возгорания удается благодаря мониторингу. Наземные и воздушные патрули уже отправились в лесные рейды.

Полный кузов вещей первой необходимости. Главная задача таких мобильных бригад – держать обстановку под постоянным контролем. Каждый день дежурные патрули ведут наблюдение за отведёнными участками, периодически перемещаясь из одного места в другое. И любой из выездов внезапно может превратиться в горячую командировку.

Траншеи выкапывают у каждой чащобы. Такие минерализованные полосы как оберег для леса.

Начинаем делать с весны уже, как только нам дают план противопожарных мероприятий. Если с поля пойдёт пожар, то на лесной фонд он уже не перейдёт. Айдар Муртазин, начальник лесопожарной станции

В зоне особого внимания – места отдыха людей. Начало горячей поры для сотрудников пожарных станций чаще всего приходятся на майские праздники. Патрулирование ведут не только на земле, наблюдают за лесами и с неба.

В дополнении к наземному патрулированию Уфимская лесопожарная станция используют и квадрокоптеры. Это позволяет оперативно обнаружить даже едва заметное задымление или же выявить нарушителей.

Максимальная высота, на которую может подниматься этот аппарат, четыре километра. В труднодоступной местности квадрокоптер является незаменимым помощником. Контролирует весь процесс с земли пилот-оператор. И в случае обнаружения очага возгорания все данные уйдут в диспетчерскую службу, а сам патруль немедленно отправится тушить пожар.

По Башкортостану в составе лесопожарного центра находится 80 пожарных станций, четыре лесопожарные станции третьего типа и четыре лесопожарные станции второго типа. Они дислоцируются по зонам: Зауралья, Зилаир, Белорецк, Учалы. Также в составе этих лесопожарных станций 23 участка, они также распределены по районам республики. Айрат Юсупов, руководитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортоста