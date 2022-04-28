В лесах Башкирии стартовали противопожарные рейды

В Башкортостане готовятся к горячей поре. С середины апреля в республике зарегистрированы 12 лесных пожаров. Оперативно выявлять и реагировать на возгорания удается благодаря мониторингу. Наземные и воздушные патрули уже отправились в лесные рейды.
Полный кузов вещей первой необходимости. Главная задача таких мобильных бригад – держать обстановку под постоянным контролем. Каждый день дежурные патрули ведут наблюдение за отведёнными участками, периодически перемещаясь из одного места в другое. И любой из выездов внезапно может превратиться в горячую командировку.
Траншеи выкапывают у каждой чащобы. Такие минерализованные полосы как оберег для леса.
В зоне особого внимания – места отдыха людей. Начало горячей поры для сотрудников пожарных станций чаще всего приходятся на майские праздники. Патрулирование ведут не только на земле, наблюдают за лесами и с неба.
В дополнении к наземному патрулированию Уфимская лесопожарная станция используют и квадрокоптеры. Это позволяет оперативно обнаружить даже едва заметное задымление или же выявить нарушителей.
Максимальная высота, на которую может подниматься этот аппарат, четыре километра. В труднодоступной местности квадрокоптер является незаменимым помощником. Контролирует весь процесс с земли пилот-оператор. И в случае обнаружения очага возгорания все данные уйдут в диспетчерскую службу, а сам патруль немедленно отправится тушить пожар.
Учитывая прошлый горячий сезон, в этом году мониторинг за природными пожарами усилен по всем фронтам. В ходе патрулирования сотрудники пожарных станций проводят и профилактические беседы, раздают памятки с правилами пожаробезопасного поведения. Ведь даже маленькая искра может стать причиной большого огня.