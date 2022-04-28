В Уфе прошел форум, посвященный Всемирному дню охраны труда

В Уфе сегодня прошел Республиканский форум, посвященный Всемирному дню охраны труда. Местом проведения стал Дом профсоюзов. Там собрались сотрудники Гострудинспекции, специалисты по охране труда.

Основными темами форума стали организация работы в области охраны труда, новшеств в законодательстве и обеспечения условий на производстве. Отдельно уделили внимание травмам и несчастным случаям.