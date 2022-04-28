В Уфе прошел форум, посвященный Всемирному дню охраны труда

В Уфе сегодня прошел Республиканский форум, посвященный Всемирному дню охраны труда. Местом проведения стал Дом профсоюзов. Там собрались сотрудники Гострудинспекции, специалисты по охране труда.
Основными темами форума стали организация работы в области охраны труда, новшеств в законодательстве и обеспечения условий на производстве. Отдельно уделили внимание травмам и несчастным случаям.
Там же открылась выставка, где производители представили профессиональную защитную одежду, средства индивидуальной защиты, специализированную аппаратуру. На форуме было отмечено, что успех работы Федерации профсоюзов региона во многом зависит от плотного сотрудничества с Минтрудом республики, Гострудинспекцией и Управлением Роспотребнадзора.