В Башкирии нашли свалку с медицинскими отходами и шприцами

Общероссийский народный фронт Башкирии рассказал о жуткой находке. В Туймазинском районе нашли мешки с медицинскими отходами и шприцами.
Свалка образовалась на складе, который расположен на территории биологических очистных сооружений. Сотрудники предприятия обнаружили флаконы из-под лекарств и ампулы. По предварительной информации, виновник возникновения опасной свалки – предприятие, которое должно заниматься утилизацией медицинских и биологических отходов. С организацией заключили контракт в больнице.
Начальник юридического отдела Туймазинского водоканала Артур Асадуллин прокомментировал, что на территории очистных сооружений расположено здание в частной собственности. Он отметил, что никто не знал, чем там занимаются.
Фото: ОНФ по РБ.