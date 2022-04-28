В Башкирии нашли свалку с медицинскими отходами и шприцами

Эту организацию отличает очень своеобразный подход к обезвреживанию. Проигнорировав все требования к технологии и условиям утилизации, они просто сжигали опасные отходы, использовав для этого территорию, принадлежащую местному водоканалу. То, что сжечь не успели, так и лежит на складе. В феврале 2022 года решением суда данная компания уже была привлечена к ответственности за несанкционированную свалку медотходов, но выводы, похоже, не сделала.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ РБ