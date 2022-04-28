В Башкирии нашли свалку с медицинскими отходами и шприцами

Общероссийский народный фронт Башкирии рассказал о жуткой находке. В Туймазинском районе нашли мешки с медицинскими отходами и шприцами.

Фото №1 - В Башкирии нашли свалку с медицинскими отходами и шприцами

Свалка образовалась на складе, который расположен на территории биологических очистных сооружений. Сотрудники предприятия обнаружили флаконы из-под лекарств и ампулы. По предварительной информации, виновник возникновения опасной свалки – предприятие, которое должно заниматься утилизацией медицинских и биологических отходов. С организацией заключили контракт в больнице.

Эту организацию отличает очень своеобразный подход к обезвреживанию. Проигнорировав все требования к технологии и условиям утилизации, они просто сжигали опасные отходы, использовав для этого территорию, принадлежащую местному водоканалу. То, что сжечь не успели, так и лежит на складе. В феврале 2022 года решением суда данная компания уже была привлечена к ответственности за несанкционированную свалку медотходов, но выводы, похоже, не сделала.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ РБ

Начальник юридического отдела Туймазинского водоканала Артур Асадуллин прокомментировал, что на территории очистных сооружений расположено здание в частной собственности. Он отметил, что никто не знал, чем там занимаются.

Фото: ОНФ по РБ. 

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