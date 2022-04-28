Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии за неделю

Специалисты Башстата поделились результатами еженедельного мониторинга цен на продукты в магазинах региона.
Дороже всего за последние семь дней стал маргарин. Его цена выросла на 6,4%. Также повышение цены показали картофель (5,5%) и огурцы (4,7%).
В список подорожавших продуктов вошли (0,2-4,2%): шлифованный рис, яблоки, сливочное масло, свекла, морковь, стерилизованное и пастеризованное молоко, сосиски, сардельки, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено, подсолнечное масло, хлеб всех сортов, сухие молочные смеси для детского питания, говядина, вареная колбаса, пшеничная мука, гречневая крупа-ядрица, макароны, свинина, овощные консервы для детского питания.
А вот дешевле за неделю стали шоколадные конфеты (4,1%), соль (4%) и репчатый лук (3,8%).
Стали дешевле (0,02-2,8%) также: черный чай, сыры, мороженая рыба, полукопченая и варено-копченая колбаса, яйца, печенье, вермишель, бананы, куры, сметана, мясные консервы для детского питания, творог, сахар, белокочанная капуста и свежие помидоры.