Ресторатор из Уфы покоряет Эверест и рассказывает об этом в прямом эфире

Понятно, что сейчас не самое удачное время для такого серьезного восхождения, обстановка в мире мягко сказать не располагает. Но тут выбора уже нет. Очень много времени в 2021 провел в горах и нахаживал свой высотный опыт. Цель была — как можно лучше адаптировать организм к высоте, получить максимум высотного опыта для более безопасного восхождения на высшую точку планеты. Ну и контракты все уже заключены и оплачены, еще до того как… Поэтому назад уже никак не свернуть и не отложить на следующий год. Принял все это, переварил, нужно двигать наверх!

Сергей Белкин