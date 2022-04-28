Ресторатор из Уфы покоряет Эверест и рассказывает об этом в прямом эфире

Сергей Белкин, ресторатор из Уфы, отправился в удивительное путешествие. Уфимец совершает восхождение на Эверест. Экспедиция группы продлится два месяца.

Фото №1 - Ресторатор из Уфы покоряет Эверест и рассказывает об этом в прямом эфире

Такое путешествие считается сложнейшим восхождением в мире. О своих чувствах, трудностях и незабываемом опыте Сергей рассказывает в социальных сетях. Он восходит на гору буквально в прямом эфире.

Понятно, что сейчас не самое удачное время для такого серьезного восхождения, обстановка в мире мягко сказать не располагает. Но тут выбора уже нет. Очень много времени в 2021 провел в горах и нахаживал свой высотный опыт. Цель была — как можно лучше адаптировать организм к высоте, получить максимум высотного опыта для более безопасного восхождения на высшую точку планеты. Ну и контракты все уже заключены и оплачены, еще до того как… Поэтому назад уже никак не свернуть и не отложить на следующий год. Принял все это, переварил, нужно двигать наверх!

Сергей Белкин

Ранее Сергей покорял вершины Манаслу, Эльбрус, Казбек, Белуха, Ленина и Ингушетия. Следить за увлекательным восхождением бизнесмена на высочайшую вершину в мире можно в телеграмм-канале.

Фото: Сергей Белкин.

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