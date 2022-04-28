Ресторатор из Уфы покоряет Эверест и рассказывает об этом в прямом эфире

Сергей Белкин, ресторатор из Уфы, отправился в удивительное путешествие. Уфимец совершает восхождение на Эверест. Экспедиция группы продлится два месяца.
Такое путешествие считается сложнейшим восхождением в мире. О своих чувствах, трудностях и незабываемом опыте Сергей рассказывает в социальных сетях. Он восходит на гору буквально в прямом эфире.
Ранее Сергей покорял вершины Манаслу, Эльбрус, Казбек, Белуха, Ленина и Ингушетия. Следить за увлекательным восхождением бизнесмена на высочайшую вершину в мире можно в телеграмм-канале.
Фото: Сергей Белкин.