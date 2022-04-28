Жителя Башкирии ударили ножом за слух о краже 5 тысяч рублей

Оказалось, что 53-летнего мужчину привёз в Башкирию его 43-летний товарищ. Мужчины устроили застолье, которое начиналось как дружеская посиделка. Однако 67-летняя мама добродушного жителя Башкирии сообщила, что у неё пропали 5 тысяч рублей. В краже обвинили гостя из Красноярска. В состоянии сильного алкогольного опьянения хозяин дома схватил нож, начал угрожать товарищу, а после ударил его в живот. Мама пьяного мужчины поспешила вызвать скорую помощь, чем спасла жизнь умирающего гостя.