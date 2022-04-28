В Башкирии построят пансионат для пожилых людей и инвалидов

На территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» возведут пансионат для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Стоимость проекта превышает 242 миллиона рублей.
Решение о строительстве приняло Минэкономразвития Российской Федерации. Построить пансионат планируется до 2036 года. Инвестором проекта выступит ООО «Кровля».
Пансионат постоят на базе уже существующего здания, которое также
планируется отремонтировать. Сам пансионат предусмотрен для 75 постояльцев и 27
сотрудников.