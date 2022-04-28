В Башкирии построят пансионат для пожилых людей и инвалидов

На территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» возведут пансионат для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Стоимость проекта превышает 242 миллиона рублей.

Решение о строительстве приняло Минэкономразвития Российской Федерации. Построить пансионат планируется до 2036 года. Инвестором проекта выступит ООО «Кровля».